Kesme Tatlı

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbet için toz şeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Limon suyu ilave edip karıştırın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın. Hamur için tüm malzemeyi yoğurup, üzerini nemli bir bezle kapatın ve oda sıcaklığında 1520 dakika dinlendirin. Hamuru 3 eşit bezeye ayırın ve her parçayı ince olacak şekilde açın. Dikdörtgen olacak biçimde kenarlarından fazlalıkları kesin. Her bir yufkayı iki parmak genişliğinde sonuna dek katlayın. Verev kesip, kızgın sıvı yağda kızartın. Sıcak tatlıyı soğuk şerbete atıp 5 dakika dinlendirin. Şerbetten alıp, antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.