Kesme Tatlı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
HAMURU İÇİN:
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
2 çorba kaşığı yoğurt
1 adet yumurta
1/2 çay bardağı süt
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 çorba kaşığı sirke
KIZARTMAK İÇİN:
1.5 su bardağı sıvı yağ
ŞERBETİ İÇİN:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su 1/4 limon
SÜSLEMEK İÇİN: Antep fıstığı
YAPILIŞI
Şerbet için toz şeker ve suyu 5 dakika kaynatın. Limon suyu ilave edip karıştırın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın. Hamur için tüm malzemeyi yoğurup, üzerini nemli bir bezle kapatın ve oda sıcaklığında 1520 dakika dinlendirin. Hamuru 3 eşit bezeye ayırın ve her parçayı ince olacak şekilde açın. Dikdörtgen olacak biçimde kenarlarından fazlalıkları kesin. Her bir yufkayı iki parmak genişliğinde sonuna dek katlayın. Verev kesip, kızgın sıvı yağda kızartın. Sıcak tatlıyı soğuk şerbete atıp 5 dakika dinlendirin. Şerbetten alıp, antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.