Kestane püreli ekmek tatlısı

ŞERBET için su ve tozşekeri kaynatıp, ılınmaya bırakın. Ayrı bir yerde tost ekmeklerini teker teker merdane yardımıyla inceltebildiğiniz kadar açın. Daha sonra kenarlarını kesip alın. Bir adet tost ekmeğinin üzerine kestane püresi sürüp, 1 tatlı kaşığı kaymak koyun ve rulo şeklinde sarın. Diğer tost ekmeklerini de aynı şekilde hazırlayın. Un ve suyu karıştırın. Tost ekmeklerini bu karışıma batırın. Kızgın sıvıyağda kızartıp, 1-2 dakika ılınmaya bırakın. Daha sonra ılık şerbetin içine atın. Şerbeti çekince dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

aşçının notu:

Tatlıyı kızartırken fazla yağ çekmemesi için öncesinde un ve su karıştırılıp tost ekmekleri bu karışıma bulanır, daha sonra kızartılır.

Aşçı Sevil Şahin