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Kestane püreli turta

İçeriğinde yüksek miktarda vitamin, mineral barındıran kestanenin tatlıyla buluşması! İşte davet sofralarınız için leziz bir öneri: Kestane püreli turta!
Kestane püreli turta
  • 10 Kişilik
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Turta hamuru için:



● 2 su bardağı kestane unu



● 2 su bardağı un



● Yarım su bardağı süt



● 2 adet yumurta



● 3 çorba kaşığı tozşeker



● Yarım su bardağı sıvıyağ



● 1 paket kabartma tozu



● 1 paket vanilya



● Arasına: 380 gram kestane püresi



● 200 gram iri çekilmiş fındık



● Şerbeti için: 3 su bardağı su



● 2 su bardağı tozşeker



● Yarım limonun suyu


YAPILIŞI

ŞERBET için su ve tozşekeri kaynatın. Limon suyu ilave edip 10 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Turta hamuru için tüm hamur malzemesini iyice yoğurun. Daha sonra iki bezeye ayırıp, her bir parçayı 2 cm kalınlığında açın. Bir adet hamuru yağlanmış orta boy tart kalıbına yerleştirin. Üzerine kestane püresi sürüp, fındık serpiştirin ve ikinci tart hamurunu üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak turtanın üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

Aşçı Sevil Şahin

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