Kestane püreli turta

ŞERBET için su ve tozşekeri kaynatın. Limon suyu ilave edip 10 dakika daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Turta hamuru için tüm hamur malzemesini iyice yoğurun. Daha sonra iki bezeye ayırıp, her bir parçayı 2 cm kalınlığında açın. Bir adet hamuru yağlanmış orta boy tart kalıbına yerleştirin. Üzerine kestane püresi sürüp, fındık serpiştirin ve ikinci tart hamurunu üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Fırından alıp sıcak turtanın üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekince dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

Aşçı Sevil Şahin