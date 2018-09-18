Labneli Balkabaklı Baklava

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Labneyi süzüp kenara alın. Tereyağını eritip oda sıcaklığında soğutun. Püre için balkabağını küp doğrayın. 1 çorba kaşığı su ile kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin. İyice yumuşadıktan sonra üzerine bal döküp blender ile püre haline getirin ve oda sıcaklığında soğutun. Baklava yufkaları ile aynı büyüklükte bir tepsiyi, eritilip soğutulmuş tereyağı ile yağlayın. Tepsiye 1 adet yufka yerleştirip üzerine 1 adet daha yufka koyun. 2'nci yufkanın üzerine bir fırça yardımıyla eritilmiş tereyağı sürün. Bu işlemi 20 adet yufka bitene dek aynı şekilde tekrarlayın. Daha sonra sırası ile önce labneyi yufkalara zarar vermeden sürün, ardından da balkabağı püresini sürüp üzerine ceviz serpin. Kalan 25 adet yufkayı 2 yufkada bir tereyağı sürerek tepsiye yerleştirin. Tüm yufkalar bittikten sonra en üste tereyağı sürün ve istediğiniz şekilde dilimleyin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri altın sarısı renk alana kadar pişirin. Fırından çıkan sıcak baklavanın üzerine bal dökün. Toz antepfıstığı ile süsleyin ve ılık servis yapın.