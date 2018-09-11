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Muhallebili Muska Tatlısı

Muhallebili Muska Tatlısı
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

20 adet baklavalık yufka

3 çorba kaşığı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı dövülmüş ceviz



MUHALLEBİ İÇİN: 2 su bardağı süt

1 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1/2 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya



ŞERBET İÇİN:

1.5 su bardağı su

1.5 su bardağı toz şeker

2-3 damla limon suyu



ÜZERİNE: Antepfıstığı


YAPILIŞI

Muhallebi malzemelerini tencereye alın ve ocağa oturtun. Sürekli karıştırarak koyulaşana dek pişirin. Ocaktan alıp soğutun. Şerbet için su ve toz şekeri bir tencereye alıp kaynayana kadar karıştırın. Kaynayınca limon suyunu ekleyip soğumaya bırakın. 4 adet baklava yufkasını aralarına tereyağı sürerek üst üste koyun. En son katı koyduktan sonra yufkanın uzun kenarını 5 eşit parçaya bölün. Her parçanın ucuna 1 tatlı kaşığı muhallebi koyup üzerine biraz dövülmüş ceviz ekleyin ve muska şeklinde sıkıca sarın. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerileri kızarana kadar pişirin. Soğuk şerbeti sıcak muskaların üzerine döküp birkaç dakika sonra ters çevirin. Antepfıstığı ile süsleyerek servis yapın.
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