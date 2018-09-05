Muzlu Rulo Krep

Sofra Tarifi
MALZEMELER
HAMURU İÇİN: 1 adet yumurta
1/2 su bardağı yulaf kepeği
1/2 adet olgun muz
150 gram yoğurt
1 çorba kaşığı bal
ÜZERİ İÇİN:
1 çay bardağı kırılmış ceviz içi
2-3 çorba kaşığı bal
YAPILIŞI
Hamur malzemelerinin tamamını mutfak robotuna alın ve çekerek karıştırın. Yapışmaz yüzeyli bir tavayı ısıtın. Karışımın yarısını tavaya dökün ve kenarlara kadar yayın. Silikon bir spatula ile tavanın dibini kazımadan harcı karıştırın. Karışım pelteleşmeye başladığı anda tekrar tavaya yayın. 10 saniye sonra tavayı ateşten alın ve bir kenarından başlayarak rulo yapıp servis tabağına alın. Kalan harcı da aynı şekilde hazırlayın. Krepleri ikiye böldükten sonra üzerilerine bal ve dövülmüş ceviz içi serperek servis yapın.