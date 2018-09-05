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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Pratik Limonlu Pasta

Pratik Limonlu Pasta

Pratik Limonlu Pasta
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Yemek Daveti, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1/2 kg süzme yoğurt

200 gram labne peyniri

1 su bardağı toz şeker

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

3 çorba kaşığı limon suyu

1 paket kedidili bisküvi (200 gram)



ÜZERİ İÇİN:

1/2 çay bardağı iri dövülmüş antep fıstığı

1/2 çay bardağı iri dövülmüş ceviz

1 adet limonun rendelenmiş kabuğu

YAPILIŞI

Yoğurt, labne peyniri, toz şeker, limon kabuğu ve limon suyunu iyice çırpın. Kedidili bisküvileri orta boy fırın kabına bir sıra olacak şekilde yan yana yerleştirin. Üzerine yoğurtlu karışımın yarısını yayıp, kalan bisküviyi bir sıra ve yan yana olacak şekilde yerleştirin. Yoğurtlu karışımı yayıp buzdolabının alt rafında 2-3 saat dinlendirin. Antep fıstığı, ceviz ve limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.
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