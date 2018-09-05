Pratik Limonlu Pasta

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Yoğurt, labne peyniri, toz şeker, limon kabuğu ve limon suyunu iyice çırpın. Kedidili bisküvileri orta boy fırın kabına bir sıra olacak şekilde yan yana yerleştirin. Üzerine yoğurtlu karışımın yarısını yayıp, kalan bisküviyi bir sıra ve yan yana olacak şekilde yerleştirin. Yoğurtlu karışımı yayıp buzdolabının alt rafında 2-3 saat dinlendirin. Antep fıstığı, ceviz ve limon kabuğu ile süsleyip servis yapın.