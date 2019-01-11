Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Şerbet için su ve tozşekeri orta boy bir tencereye alın. Su hafif kaynayıp, tozşeker eriyince altını kısın, beş dakika koyulaşıncaya kadar pişirin. Limon suyu ekleyip, ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Yumurtaları mikser yardımıyla çırpın. Tozşekeri ekleyip iyice çırpın. Sırayla önce yoğurdu, ardından zeytinyağını, irmiği ve unu ilave edin. Portakal kabuğunun beyaz kısmını almadan rendeleyerek hamura ekleyin. Büyük dikdörtgen bir fırın kabına karışımı boşaltın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika üstü kızarıncaya kadar pişirin. Fırından alıp, hafif soğuduktan sonra üstüne kürdan yardımıyla delikler açın. Soğuk şerbeti sıcak tatlının üzerine gezdirin. Şerbeti iyice çekip soğuyunca dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.