Süt Helvası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
5 su bardağı süt
1.5 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
100 gram tereyağı
1 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN:
1-2 çorba kaşığı toz şeker
1 çay bardağı irice dövülmüş fındık Çilek
YAPILIŞI
Süt ve toz şekeri tencereye alıp, ocağa oturtun. Sütü kaynatmadan, toz şeker eriyene dek orta ateşte pişirin. Vanilya ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Ayrı bir yerde tereyağını eritip, un ilave edin ve unun rengi hafif sararıp, kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun. Ocaktan alıp, karıştırarak sütlü karışıma ilave edin. Bir taşım kaynatıp, dikdörtgen şeklinde küçük boy fırın kabına boşaltın. Üzerine tozş eker serpip, önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarana dek pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Üzerini fındık ve çilekle süsleyip servis yapın.