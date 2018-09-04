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Tahinli İrmik Helvası

Tahinli İrmik Helvası
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1.5 su bardağı irmik

1 çorba kaşığı tereyağı

3 çorba kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı süt

1 su bardağı toz şeker

2 çorba kaşığı tahin

1 paket vanilya



ÜZERİ İÇİN:

100 gram krema

100 gram çikolata



SERVİS İÇİN:

File badem ve altın çilek

YAPILIŞI

Geniş bir tavaya tereyağı ve zeytinyağını koyup ısıtın. İrmiği ilave ederek çok kısık ateşte en az 30 dakika sürekli karıştırarak kavurun. Ayrı bir yerde süt, toz şeker, vanilya ve tahini kaynatıp, soğutun. İrmiğin üzerine gezdirip çekene dek kısık ateşte pişirin. Ocaktan alıp üzerini mutfak havlusu ile kapatın ve 10 dakika dinlendirin. Daha sonra harmanlayıp, orta boy yuvarlak bir kabın içine bastırarak yerleştirin. Servis tabağına ters çevirip çıkarın. Üzeri için çikolatayı benmari usulü eritip ocaktan alın ve ısıtılmış kremayı ilave ederek karıştırın. Tatlının üzerine gezdirip 10 dakika dinlendirin. File badem ve altın çilek ile süsleyip servis yapın.
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