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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Taş Kadayıf

Taş Kadayıf

Taş Kadayıf
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Zor
  • Ev Partisi, Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

ŞERBETI İÇİN:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 dilim limon

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı ılık süt

1.5 su bardağı ılık su

1/2 paket yaşmaya

1 tatlı kaşığı toz şeker

Aldığı kadar (yaklaşık 2 su bardağı) un

1 çay bardağı irmik

1 çay kaşığı tuz



IÇ MALZEME İÇİN: 1 su bardağı dövülmüş ceviz

KIZARTMAK İÇİN: Sıvıyağ

YAPILIŞI

Şerbet malzemesini bir tencereye alın ve eriyinceye kadar karıştırdıktan sonra ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca altını kısın. 10-12 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alıp soğutun. Hamur için süt ve suyu yoğurma kabına alıp karıştırın. I çine maya ve toz şekeri ilave edip karıştırdıktan sonra üzerini örterek 10 dakika aktifleşmesi için bekletin. Maya köpürdükten sonra kalan malzemeyi de ekleyin ve mikserin en düşük devrinde 3-4 dakika çırparak krep hamuru kıvamında bir hamur elde edin. Kabın üzerini örtüp 15 dakika kadar mayalanmaya bırakın. Bir krep tavasını çok az yağlayıp orta ateşe yanan ocağa oturtun. Hamur karışımından birer kepçe alarak pancake yapar gibi tavaya yuvarlak bir şekilde dökün. Sadece tek tarafını üzeri göz göz oluncaya dek pişirin ve spatula ile tavadan alıp bir mutfak bezini üzerine koyun. Hamur bitene dek işleme devam edin. Pişirdiğiniz hamurların içlerine birer tatlı kaşığı dövülmüş ceviz koyun. Yarım ay şeklinde ikiye katlayıp kenarlarını iyice kapatın. Sıvı yağı kızdırın ve taş kadayıfların her iki tarafını da çevirerek kızartın. Kevgir yardımıyla yağdan alın ve soğuttuğunuz şerbetin içine atın. 1-2 dakika şerbetin içinde bekletip hemen servis tabağına alın. Dilerseniz ılındıktan sonra üzerine dondurma koyun. Frambuaz sos ve toz antepfıstığı serperek servis yapın.
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