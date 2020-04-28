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Sofra Şerbetli Tatlılar ve Helvalar Un helvası

Un helvası

İftardan sonra tatlı ihtiyacınızı gidermek için mutlaka bu lezzeti deneyin!
Un helvası
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 su bardağı un



3 yemek kaşığı dolmalık fıstık



250 gram tereyağı



ŞERBETİ İÇİN:



5 su bardağı su



3 su bardağı toz şeker


YAPILIŞI

Un ve dolmalık fıstığı bir tencereye alın. Kısık ateşte tahta bir kaşıkla fıstıkların rengi hafifçe dönene kadar kavurun. Tereyağını ilave edip fıstıkların rengi sararana kadar kavurmaya devam edin. Ayrı bir kapta su ve toz şekeri eriyene kadar karıştırın. Şerbeti helvanın üzerine ekleyin. Kısık ateşte helva suyunu çekip, tencerenin etrafına yapışmayacak hale gelene kadar kavurun. Ocağı kapatıp kaşıkla şekillendirin ve servis tabağına çıkarın. Arzunuza göre sıcak, ılık veya soğuk olarak servis yapın.

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