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Sofra / Şerbetli Tatlılar ve Helvalar / Yaz Tatlısı

Yaz Tatlısı

Yaz Tatlısı
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ekonomik Tarif
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg süt

4 çorba kaşığı toz şeker

6 çorba kaşığı irmik

1 adet yumurta

Bir tutam toz zencefil

Bir tutam toz safran

Yarım kg yeşil erik

YAPILIŞI

Süt, toz şeker, irmik ve yumurtayı çırpma teli ile çırpın. Ocağa oturtarak çırpmaya devam edin. Koyu muhallebi kıvamına geldiğinde ocağın altını kapatın. Zencefil ve toz safran ekleyin. Sürekli çırparak ılınmasını sağlayın. Eriklerin yarısını rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Tatlıya ilave ederek, karıştırın. Kalan erikleri ortadan ikiye kesip, çekirdeklerini çıkarın. Cam kasenin içini streç filmle kaplayın. Erikleri kaseye yerleştirip, kaşık kaşık muhallebiden koyun. Buzdolabında 1 gece dinlendirin. Soğuk olarak servis yapın.
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