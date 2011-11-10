Üye Tarifi

YAPILIŞI

Biberleri ve patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve doğrayın.

Soğanları yemeklik doğrayın.

Tencereye zeytinyağını alıp hafif kızdırın ve soğanları ekleyin.

Hafifçe kavrulduktan sonra biberleri ve patlıcanları ilave edin.

İrice doğranmış sarımsakları,sirkeyi ilave edip kısık ateşte hiç suyu kalmayacak şekilde pişirin.

Sosu blender' dan geçirip püre yapın ve tekrar ocağa alın.

Tuzu ve biberi ekleyip bir iki daha kaynatıp sıcakken kavanozlara aktarıp kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin.

İyice soğuyana kadar kımıldatmadan bekletin ve kilere kaldırın.

Kışın kahvaltı sofralarında afiyetle tüketebilirsiniz.



Afiyet olsun.