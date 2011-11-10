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Ajvar sos

Ajvar sos
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    MALZEMELER

    2 kg. etli kırmızı biber

    2 kg. patlıcan

    4 orta boy soğan

    Yarım baş sarımsak

    1 çay bardağı sirke

    1 çay bardağı zeytinyağ

    Tuz

    Pul biber

    YAPILIŞI

    Biberleri ve patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve doğrayın.
    Soğanları yemeklik doğrayın.
    Tencereye zeytinyağını alıp hafif kızdırın ve soğanları ekleyin.
    Hafifçe kavrulduktan sonra biberleri ve patlıcanları ilave edin.
    İrice doğranmış sarımsakları,sirkeyi ilave edip kısık ateşte hiç suyu kalmayacak şekilde pişirin.
    Sosu blender' dan geçirip püre yapın ve tekrar ocağa alın.
    Tuzu ve biberi ekleyip bir iki daha kaynatıp sıcakken kavanozlara aktarıp kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirin.
    İyice soğuyana kadar kımıldatmadan bekletin ve kilere kaldırın.
    Kışın kahvaltı sofralarında afiyetle tüketebilirsiniz.

    Afiyet olsun.
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