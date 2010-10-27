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Ayvalı Tarçınlı Ihlamur

Ayvalı Tarçınlı Ihlamur
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

50 gram ıhlamur

1 adet çubuk tarçın

1 adet ayva

1 adet elma

1 adet limon

3 su bardağı su

YAPILIŞI

Ihlamuru bir süzgece alıp, tozunun akması için yıkayın. Ihlamur, tarçın, dilimlenmiş ayva, elma ve limonu demliğe koyun. Üzerine kaynar su ekleyin. Birkaç dakika dinlendirin. Arzuya göre limon sıkarak servis yapın.


Sağlığa faydaları: Vücudun dayanıklılığını artırarak, soğuk algınlığının çabuk atlatılmasını sağlar. Sinirleri yatıştırır, bağırsak sancısını giderir, damar tıkanıklığını açar. Ihlamur, balla karıştırılıp içildiğinde, mide ülserine iyi gelir.

PÜF NOKTASI

Bitki çayı yaparken, demliği doğrudan ateşe koyup kaynatmayın yoksa bitkilerin vitaminleri kaybolur. Karışımın suyu bitince tekrar tekrar su eklemek, hatta günlerce aynı karışıma su ilave edip kaynatmak yanlıştır, bakteri üremesine sebep olur. Değişik bitkileri, otları, meyve kurularını karıştırabilir, malzemeler damak zevkinize göre belirleyebilirsiniz.
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