Bademli Komposto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Badem ve küp doğranmış ayvayı derin bir kaba alın. Üzerine su, esmer şeker ve ayva çekirdeklerini ilave edin. Harlı ateşte toz şeker eriyene dek kaynatın. Kuş üzümü, limon suyu ve karanfili ekleyip, ocağın altını kısın. 20 dakika kaynatıp ocaktan alın. Karanfil ve ayva çekirdeklerini kompostonun içinden alın.Ilık olarak servis yapın.