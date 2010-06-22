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Bademli Komposto

Bademli Komposto
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı badem

2 adet ayva

5 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı

esmer şeker

1 çay bardağı kuş üzümü

Yarım limonun suyu

2-3 adet karanfil

YAPILIŞI

Badem ve küp doğranmış ayvayı derin bir kaba alın. Üzerine su, esmer şeker ve ayva çekirdeklerini ilave edin. Harlı ateşte toz şeker eriyene dek kaynatın. Kuş üzümü, limon suyu ve karanfili ekleyip, ocağın altını kısın. 20 dakika kaynatıp ocaktan alın. Karanfil ve ayva çekirdeklerini kompostonun içinden alın.Ilık olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kompostonun içine kuşüzümü ilave ederek içeceğinizi daha sağlıklı hale getirebilirsiniz.Çünkü kuşüzümü, bağışıklık enfeksiyonlara karşı savaşmaya yardımcı olan güçlü bir antioksidandır ve pişirilse dahi C vitamini içeriğini korur
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