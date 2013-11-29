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Ballı Limonlu Nane Şerbeti

Ballı Limonlu Nane Şerbeti
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet limon

1 su bardağı toz şeker

2 demet nane

12 su bardağı su

1 çay bardağı bal

1 tatlı kaşığı toz zencefil

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Limonların kabuklarını rendeleyip suyunu sıkın. Limon kabuğu ve toz şekeri iyice ovalayıp bir gece buzdolabında dinlendirin. Yıkanmış naneyi tencereye alın. Üzerine su ekleyip, rengi iyice çıkana dek kaynatın. Ocaktan alıp, suyunu süzün. Nane suyu, limon kabuğu, limon suyu, bal, zencefil ve karabiberi, toz şeker eriyene dek karıştırın. Karışımı tülbentten geçirip, kapaklı cam bir sürahiye alın. Ilık şerbeti buzdolabına yerleştirip soğumaya bırakın. Arzuya göre nane ve limon dilimleriyle süsleyip soğuk olarak servis yapın.
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