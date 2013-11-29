Ballı Limonlu Nane Şerbeti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Limonların kabuklarını rendeleyip suyunu sıkın. Limon kabuğu ve toz şekeri iyice ovalayıp bir gece buzdolabında dinlendirin. Yıkanmış naneyi tencereye alın. Üzerine su ekleyip, rengi iyice çıkana dek kaynatın. Ocaktan alıp, suyunu süzün. Nane suyu, limon kabuğu, limon suyu, bal, zencefil ve karabiberi, toz şeker eriyene dek karıştırın. Karışımı tülbentten geçirip, kapaklı cam bir sürahiye alın. Ilık şerbeti buzdolabına yerleştirip soğumaya bırakın. Arzuya göre nane ve limon dilimleriyle süsleyip soğuk olarak servis yapın.