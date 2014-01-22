Bardakta Meyve Kokteyli

Bardakların üçte birini karışık meyve suyu ile doldurun. Kavunu büyük dilimler halinde, kayısıları ve kivileri ise küçük parçalar halinde kesip bardağın içine yerleştirin. Kiraz ve çilekleri bütün olarak bardağa koyun. Kremşantiyi de sütle çırparak bardaklara ekleyin. Taze nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.