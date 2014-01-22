Bardakta Meyve Kokteyli

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kavun
10 adet kayısı
6 adet çilek
15 adet kiraz
2 adet kivi
1 kutu kremşanti
Yarım su bardağı süt
Karışık meyve suyu
Süslemek için:
Nane yaprakları
YAPILIŞI
Bardakların üçte birini karışık meyve suyu ile doldurun. Kavunu büyük dilimler halinde, kayısıları ve kivileri ise küçük parçalar halinde kesip bardağın içine yerleştirin. Kiraz ve çilekleri bütün olarak bardağa koyun. Kremşantiyi de sütle çırparak bardaklara ekleyin. Taze nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.