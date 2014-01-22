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Bardakta Meyve Kokteyli

Bardakta Meyve Kokteyli
  • 3 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Çocuk Partisi, Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kavun

10 adet kayısı

6 adet çilek

15 adet kiraz

2 adet kivi

1 kutu kremşanti

Yarım su bardağı süt

Karışık meyve suyu

Süslemek için:

Nane yaprakları

YAPILIŞI

Bardakların üçte birini karışık meyve suyu ile doldurun. Kavunu büyük dilimler halinde, kayısıları ve kivileri ise küçük parçalar halinde kesip bardağın içine yerleştirin. Kiraz ve çilekleri bütün olarak bardağa koyun. Kremşantiyi de sütle çırparak bardaklara ekleyin. Taze nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

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