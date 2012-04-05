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Buzlu Meyve Suyu

Buzlu Meyve Suyu
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı soda

1 adet limonun suyu

7 adet doğranmış kayısı

8-10 adet üzüm

8-9 adet buz

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri blenderden geçirin. Daha sonra servis bardaklarına pay edip, soğuk servis yapın.
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