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Çilek Kompostosu

Çilek Kompostosu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

400 gram çilek

Yedi buçuk su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 adet portakal

1 adet yıldız anason



Servis için: Buz

YAPILIŞI

Çilek, su ve toz şekeri bir taşım kaynatın. Üzerine kabuğu temizlenip, küp doğranmış portakalı ve anasonu ekleyin. 5 dakika sonra anasonu çıkarın. 5-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Buzla birlikte servis yapın.

PÜF NOKTASI

Yıldız anason yoğun bir aromaya sahip olduğundan, kaynayan çilek kompostosunun içinde, 5 dakikadan fazla tutmamaya özen gösterin.
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