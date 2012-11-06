Çilek Kompostosu

Sofra Tarifi

400 gram çilek Yedi buçuk su bardağı su 2 su bardağı toz şeker 1 adet portakal 1 adet yıldız anason Servis için: Buz

YAPILIŞI

Çilek, su ve toz şekeri bir taşım kaynatın. Üzerine kabuğu temizlenip, küp doğranmış portakalı ve anasonu ekleyin. 5 dakika sonra anasonu çıkarın. 5-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Buzla birlikte servis yapın.