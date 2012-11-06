Çilek Kompostosu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
400 gram çilek
Yedi buçuk su bardağı su
2 su bardağı toz şeker
1 adet portakal
1 adet yıldız anason
Servis için: Buz
YAPILIŞI
Çilek, su ve toz şekeri bir taşım kaynatın. Üzerine kabuğu temizlenip, küp doğranmış portakalı ve anasonu ekleyin. 5 dakika sonra anasonu çıkarın. 5-10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Buzla birlikte servis yapın.
PÜF NOKTASI
Yıldız anason yoğun bir aromaya sahip olduğundan, kaynayan çilek kompostosunun içinde, 5 dakikadan fazla tutmamaya özen gösterin.