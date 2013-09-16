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Sofra / Soslar ve İçecekler / Çilekli Milkshake

Çilekli Milkshake

Çilekli Milkshake
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 top çilekli dondurma

1 su bardağı soğuk süt

100 gram çilek

Buz parçaları

Toz şeker (arzunuza göre)

YAPILIŞI

Çilekleri yıkayıp temizledikten sonra blenderden geçirin. Shaker'a aktarıp üzerine süt ve çilekli dondurmayı ilave edin. İsterseniz toz şeker ekleyin. İyice çalkalayıp bardağa aktarın. Buz parçaları ilave ederek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Shaker, kokteyl hazırlamada kullanılan, şişe formunda, ağzı kapaklı metal bir kaptır. Yerine, buzdolabında soğutulmuş büyük bir kavanoz da kullanabilirsiniz.
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