Çilekli Milkshake

Sofra Tarifi

Çilekleri yıkayıp temizledikten sonra blenderden geçirin. Shaker'a aktarıp üzerine süt ve çilekli dondurmayı ilave edin. İsterseniz toz şeker ekleyin. İyice çalkalayıp bardağa aktarın. Buz parçaları ilave ederek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Shaker, kokteyl hazırlamada kullanılan, şişe formunda, ağzı kapaklı metal bir kaptır. Yerine, buzdolabında soğutulmuş büyük bir kavanoz da kullanabilirsiniz.