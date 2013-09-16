Çilekli Milkshake

Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 top çilekli dondurma
1 su bardağı soğuk süt
100 gram çilek
Buz parçaları
Toz şeker (arzunuza göre)
YAPILIŞI
Çilekleri yıkayıp temizledikten sonra blenderden geçirin. Shaker'a aktarıp üzerine süt ve çilekli dondurmayı ilave edin. İsterseniz toz şeker ekleyin. İyice çalkalayıp bardağa aktarın. Buz parçaları ilave ederek servis yapın.
PÜF NOKTASI
Shaker, kokteyl hazırlamada kullanılan, şişe formunda, ağzı kapaklı metal bir kaptır. Yerine, buzdolabında soğutulmuş büyük bir kavanoz da kullanabilirsiniz.