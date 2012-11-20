Dayanıklı Vişne Kompostosu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Vişnelerin saplarını temizleyip yıkayın. Daha sonra bir tencereye alıp üzerine su ilave edin. Kaynamaya başlayınca toz şeker ekleyin. Vişneler yumuşayınca (dağılmaması gerekiyor) ocaktan alın. Sıcakken konserve kavanozlarına paylaştırın. Kapağını sıkıca kapatıp, ters olarak koyun. Soğuyana dek bu şekilde bekletin. Daha sonra uygun bir yerde saklayın.