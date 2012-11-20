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Dayanıklı Vişne Kompostosu

Dayanıklı Vişne Kompostosu
  • Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 kg vişne

1 litre su

1 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Vişnelerin saplarını temizleyip yıkayın. Daha sonra bir tencereye alıp üzerine su ilave edin. Kaynamaya başlayınca toz şeker ekleyin. Vişneler yumuşayınca (dağılmaması gerekiyor) ocaktan alın. Sıcakken konserve kavanozlarına paylaştırın. Kapağını sıkıca kapatıp, ters olarak koyun. Soğuyana dek bu şekilde bekletin. Daha sonra uygun bir yerde saklayın.

PÜF NOKTASI

Konserve kavanozlarınızda kullanacağınız kapaklar mutlaka yeni olmalı yoksa tutmaz. Bu şekilde hazırladığınız meyve konservelerini 1-2 yıl boyunca saklayabilirsiniz.
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