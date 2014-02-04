Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 adet orta boy domates
1 adet limon
1 su bardağı soda
Yarım adet sivri biber
2-3 dal nane
YAPILIŞI
Domateslerin kabuklarını soyup, blendırdan geçirerek püre haline getirin. Bir süzgeçten geçirip, domatesin çekirdeklerini alın. Limonun suyunu sıkın ve sodayla birlikte püre halindeki domatese ekleyip, karıştırın. İçine çok ince kıyılmış sivri biber ve ince kıyılmış naneyi de ilave edip bekletmeden için.
PÜF NOKTASI
Diyet domates suyu, özellikle sabahları içtiğinizde, günboyu kendinizi zinde hissetmenizi sağlar.