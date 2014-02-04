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Diyet Domates Suyu

Diyet Domates Suyu
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Diyet
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 adet orta boy domates

1 adet limon

1 su bardağı soda

Yarım adet sivri biber

2-3 dal nane

YAPILIŞI

Domateslerin kabuklarını soyup, blendırdan geçirerek püre haline getirin. Bir süzgeçten geçirip, domatesin çekirdeklerini alın. Limonun suyunu sıkın ve sodayla birlikte püre halindeki domatese ekleyip, karıştırın. İçine çok ince kıyılmış sivri biber ve ince kıyılmış naneyi de ilave edip bekletmeden için.


PÜF NOKTASI

Diyet domates suyu, özellikle sabahları içtiğinizde, günboyu kendinizi zinde hissetmenizi sağlar.
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