Donmuş Limonata

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

İki adet limonun kabuğunu rendeleyin. Bütün limonları sıkıp, suyunu bir kaba alın. İçine rendelenmiş limon kabuğu ve toz şekeri ilave edip, karıştırın. Bir gece buzdolabında bekletin. Süzdükten sonra balı ekleyin ve karıştırın. Suyu kattıktan sonra derin dondurucuda donana kadar bekletin. Daha sonra çıkarın ve çatalla kazıyarak karıştırın. Tekrar derin dondurucuda dondurun. Servis yapacağınız zaman kuplara, dondurma kaşığı ile toplar alarak koyun. Limon dilimi ve nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.