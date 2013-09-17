Elmalı Maydanozlu Çay

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Bir buçuk litre su
1 adet yeşil elma (kabuklu olarak dörde bölünmeli)
1 demet maydanoz
1 adet çubuk tarçın
1 tatlı kaşığı toz zencefil veya ceviz büyüklüğünde taze zencefil (rendelenmiş olmalı)
1'er tatlı kaşığı tane karabiber ve bal
6-7 adet taze nane yaprağı
Limon suyu
YAPILIŞI
Suyu bir tencereye alın. Üzerine elma, maydanoz, tarçın, zencefil, tane karabiber ilave edin. Birlikte kaynatıp süzün. Bal, nane yaprağı ve limon suyu ilave edin.
PÜF NOKTASI
Gün boyu soğuk veya sıcak olarak içebilirsiniz.