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Elmalı Maydanozlu Çay

Elmalı Maydanozlu Çay
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk litre su

1 adet yeşil elma (kabuklu olarak dörde bölünmeli)

1 demet maydanoz

1 adet çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı toz zencefil veya ceviz büyüklüğünde taze zencefil (rendelenmiş olmalı)

1'er tatlı kaşığı tane karabiber ve bal

6-7 adet taze nane yaprağı

Limon suyu

YAPILIŞI

Suyu bir tencereye alın. Üzerine elma, maydanoz, tarçın, zencefil, tane karabiber ilave edin. Birlikte kaynatıp süzün. Bal, nane yaprağı ve limon suyu ilave edin.

PÜF NOKTASI

Gün boyu soğuk veya sıcak olarak içebilirsiniz.
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