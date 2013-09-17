Elmalı Maydanozlu Çay

Sofra Tarifi

MALZEMELER

Bir buçuk litre su



1 adet yeşil elma (kabuklu olarak dörde bölünmeli)



1 demet maydanoz



1 adet çubuk tarçın



1 tatlı kaşığı toz zencefil veya ceviz büyüklüğünde taze zencefil (rendelenmiş olmalı)



1'er tatlı kaşığı tane karabiber ve bal



6-7 adet taze nane yaprağı



Limon suyu