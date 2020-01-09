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Elmalı pancar suyu

Elma ve pancarın oluşturduğu leziz karışım oldukça harika! Hadi gelin deneyelim... Elmalı pancar suyu tarifi
Elmalı pancar suyu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Anneler Günü, Babalar Günü, Şeker Bayramı, Kurban Bayramı, Doğum Günü, Sevgililer Günü, Yılbaşı, Çocuk Partisi, Ev Partisi, Yemek Daveti, Piknik, Kandil, Kutlama
  • Ev Yapımı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

● 3 adet kırmızı elma



● 4 adet kırmızı pancar



● 1 adet havuç



● 2 adet limonun suyu



● 2 çorba kaşığı esmerşeker



● Yarım çay kaşığı toz zencefil



Bardakların ağız kısmını batırmak için:



● Limon ve esmerşeker


YAPILIŞI

Elma, pancar ve havucu bol suyla yıkayıp süzün. Elmanın çekirdek ve sap kısımlarını alın. Pancar ve havucun kabuklarını soyup, irice doğrayın. Elma, pancar ve havucu katı meyve sıkacağından geçirip suyunu çıkarın. İçine limon suyu, esmerşeker ve zencefil katıp, karıştırın. Derince bir kaba esmerşeker dökün ve bardağın ağız kısımlarını önce limona sonra şekere batırın. Elmalı pancar suyunu bardaklara paylaştırarak servis yapın.

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