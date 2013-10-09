Gelincik Şerbeti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Gelincik yapraklarını yıkayıp, alt kısımlarındaki siyah bölgeleri tek tek kesin ya da elinizle koparın. Su ilavesiyle bir kavanoza doldurun. Kavanozu sıkıca kapatın. Bir hafta kadar güneş alan bir yerde bekletin. Sonra kavanozun kapağını açıp yaprakları süzün. 4 su bardağı su, limon tuzu ve toz şekeri karıştırıp, renkli suyun üzerine ilave edin. Şerbeti buzdolabına alın. Servis yaparken yarı yarıya suyla karıştırıp, buzla birlikte servis yapın.