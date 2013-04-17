DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Gül Şerbeti

Gül Şerbeti

Gül Şerbeti
  • 6-8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • ISPARTA
Sofra Tarifi

MALZEMELER

15-20 adet kokulu pembe gül

5-6 adet gelincik

5-6 tatlı kaşığı limon tuzu

Yeteri kadar su

Yeteri kadar toz şeker

YAPILIŞI

Gülün beyaz, gelinciğin siyah dip kısımlarını kesin. İyice yıkadıktan sonra süzün ve kavanoza doldurun. Üzerine su ve limon tuzu koyun. Kapağını kapatıp, 15 gün boyunca güneş gören bir yerde bu şekilde bekletin. Kullanılacağı zaman 1 su bardağı suya, bir buçuk çorba kaşığı toz şeker katıp, karıştırın. Üzerine istediğiniz oranda gül şerbeti katın ve buz koyarak, servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN