Gül Şerbeti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu tencereye alıp kaynatın. Gül yaprağı ekleyip, bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, tencerenin kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde yumurta akını çırpın. Tencereyi yeniden ocağa oturtun. Üzerine yumurta akı ve toz şeker ekleyip bir taşım daha kaynatın. Şurubu tülbentten geçirip cam bir kaba koyup soğumaya bırakın. Gül yaprakları ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.