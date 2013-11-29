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Gül Şerbeti

Gül Şerbeti
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

Yarım kg kokulu gül yaprağı

2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurtanın akı

Dört buçuk su bardağı su

YAPILIŞI

Suyu tencereye alıp kaynatın. Gül yaprağı ekleyip, bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, tencerenin kapağı kapalı olarak soğumaya bırakın. Ayrı bir yerde yumurta akını çırpın. Tencereyi yeniden ocağa oturtun. Üzerine yumurta akı ve toz şeker ekleyip bir taşım daha kaynatın. Şurubu tülbentten geçirip cam bir kaba koyup soğumaya bırakın. Gül yaprakları ile süsleyip soğuk olarak servis yapın.
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