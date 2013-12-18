Gül Şerbeti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram kokulu taze
gül yaprağı ya da 150 gram kurutulmuş gül yaprağı
6-7 su bardağı su
Bir buçuk su bardağı toz şeker
1 tatlı kaşığı limon suyu
YAPILIŞI
Taze gül yapraklarının uçlarındaki beyaz kısımları makasla kesin. Suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca toz şeker ekleyin. Şeker eriyince gül yapraklarını ilave edin. 1-2 dakika kaynatıp ocağı kapatın. Limon suyunu da ilave edip karıştırın. Şerbet ılınınca süzüp bir sürahiye aktarın. Buzdolabında soğutup servis yapın.