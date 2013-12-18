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Gül Şerbeti

Gül Şerbeti
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

250 gram kokulu taze

gül yaprağı ya da 150 gram kurutulmuş gül yaprağı

6-7 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı limon suyu

YAPILIŞI

Taze gül yapraklarının uçlarındaki beyaz kısımları makasla kesin. Suyu bir tencereye alıp ocağa oturtun. Kaynamaya başlayınca toz şeker ekleyin. Şeker eriyince gül yapraklarını ilave edin. 1-2 dakika kaynatıp ocağı kapatın. Limon suyunu da ilave edip karıştırın. Şerbet ılınınca süzüp bir sürahiye aktarın. Buzdolabında soğutup servis yapın.
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