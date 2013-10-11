Hindistancevizli Akşam Sefası

Sofra Tarifi

3 top vanilyalı dondurma Bir buçuk su bardağı süt 50 gram rendelenmiş hindistan cevizi 1 çorba kaşığı hindistan cevizi likörü 3-4 adet buz parçası Servis için: Toz antep fıstığı

Dondurma, süt, hindistan cevizi ve hindistan cevizi likörünü blenderden geçirin. Bardaklara pay edip, üzerlerine antep fıstığı serpin. Buzla birlikte soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Not: Rendelenmiş taze hindistancevizi yerine hazır olarak satılan kurutulmuş hindistancevizi de kullanabilirsiniz.