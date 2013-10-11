Hindistancevizli Akşam Sefası

Sofra Tarifi
MALZEMELER
3 top vanilyalı dondurma
Bir buçuk su bardağı süt
50 gram rendelenmiş hindistan cevizi
1 çorba kaşığı hindistan cevizi likörü
3-4 adet buz parçası
Servis için:
Toz antep fıstığı
YAPILIŞI
Dondurma, süt, hindistan cevizi ve hindistan cevizi likörünü blenderden geçirin. Bardaklara pay edip, üzerlerine antep fıstığı serpin. Buzla birlikte soğuk olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Not: Rendelenmiş taze hindistancevizi yerine hazır olarak satılan kurutulmuş hindistancevizi de kullanabilirsiniz.