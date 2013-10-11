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Hindistancevizli Akşam Sefası

Hindistancevizli Akşam Sefası
  • 3 Kişilik
  • Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3 top vanilyalı dondurma

Bir buçuk su bardağı süt

50 gram rendelenmiş hindistan cevizi

1 çorba kaşığı hindistan cevizi likörü

3-4 adet buz parçası

Servis için:

Toz antep fıstığı

YAPILIŞI

Dondurma, süt, hindistan cevizi ve hindistan cevizi likörünü blenderden geçirin. Bardaklara pay edip, üzerlerine antep fıstığı serpin. Buzla birlikte soğuk olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Not: Rendelenmiş taze hindistancevizi yerine hazır olarak satılan kurutulmuş hindistancevizi de kullanabilirsiniz.
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