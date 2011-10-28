DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Hurma kahvesi

Hurma kahvesi

Hurma kahvesi
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 kahve kaşığı hurma kahvesi

2 kahve fincanı soğuk su

Arzuya göre toz şeker

YAPILIŞI

Soğuk suyu bakır cezveye alın. Üzerine hurma kahvesi ve arzuya göre toz şeker ekleyin. Kaynayana dek harlı ateşte sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca, ocağın altını kısıp, karıştırmayı bırakın. Kahve kabarana dek pişirmeye devam edin. Kahve fincanlarını suyla çalkalayıp, kahveyi yavaşça fincana dökün. Not: Hurma kahvesini, Türk kahvesine oranla, 2 kat daha uzun süre pişirmek gerekiyor.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN