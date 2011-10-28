Sofra Tarifi

4 kahve kaşığı hurma kahvesi 2 kahve fincanı soğuk su Arzuya göre toz şeker

YAPILIŞI

Soğuk suyu bakır cezveye alın. Üzerine hurma kahvesi ve arzuya göre toz şeker ekleyin. Kaynayana dek harlı ateşte sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca, ocağın altını kısıp, karıştırmayı bırakın. Kahve kabarana dek pişirmeye devam edin. Kahve fincanlarını suyla çalkalayıp, kahveyi yavaşça fincana dökün. Not: Hurma kahvesini, Türk kahvesine oranla, 2 kat daha uzun süre pişirmek gerekiyor.