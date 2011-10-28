Sofra Tarifi
MALZEMELER
4 kahve kaşığı hurma kahvesi
2 kahve fincanı soğuk su
Arzuya göre toz şeker
YAPILIŞI
Soğuk suyu bakır cezveye alın. Üzerine hurma kahvesi ve arzuya göre toz şeker ekleyin. Kaynayana dek harlı ateşte sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca, ocağın altını kısıp, karıştırmayı bırakın. Kahve kabarana dek pişirmeye devam edin. Kahve fincanlarını suyla çalkalayıp, kahveyi yavaşça fincana dökün. Not: Hurma kahvesini, Türk kahvesine oranla, 2 kat daha uzun süre pişirmek gerekiyor.