Karanfilli Sıcak Çay

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu bir çaydanlıkta kaynatın. İçine karanfil, kakule, tarçın çubuğu, dilimlenmiş zencefil, adaçayı, ayva kabuğu ve ayva çekirdeklerini katın. Ağzı kapalı olarak 5-6 dakika demlendirin. Daha sonra bardaklara süzün ve sıcak olarak servis yapın.