DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Karanfilli Sıcak Çay

Karanfilli Sıcak Çay

Karanfilli Sıcak Çay
  • 6 Kişilik
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

10 adet karanfil

1 litre su

7 adet kakule

2 adet çubuk tarçın

1 parça zencefil (yarım parmak

uzunluğunda)

1 çorba kaşığı adaçayı

1 adet ayvanın kabuğu ve

çekirdekleri

YAPILIŞI

Suyu bir çaydanlıkta kaynatın. İçine karanfil, kakule, tarçın çubuğu, dilimlenmiş zencefil, adaçayı, ayva kabuğu ve ayva çekirdeklerini katın. Ağzı kapalı olarak 5-6 dakika demlendirin. Daha sonra bardaklara süzün ve sıcak olarak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz servis anında çayın içine tozşeker katabilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN