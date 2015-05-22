Karanfilli Sıcak Çay

Sofra Tarifi
MALZEMELER
10 adet karanfil
1 litre su
7 adet kakule
2 adet çubuk tarçın
1 parça zencefil (yarım parmak
uzunluğunda)
1 çorba kaşığı adaçayı
1 adet ayvanın kabuğu ve
çekirdekleri
YAPILIŞI
Suyu bir çaydanlıkta kaynatın. İçine karanfil, kakule, tarçın çubuğu, dilimlenmiş zencefil, adaçayı, ayva kabuğu ve ayva çekirdeklerini katın. Ağzı kapalı olarak 5-6 dakika demlendirin. Daha sonra bardaklara süzün ve sıcak olarak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz servis anında çayın içine tozşeker katabilirsiniz.