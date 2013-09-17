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Karışık Meyve Suyu

Karışık Meyve Suyu
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

3-4 nar

1 portakal

1 greyfurt

1 limon

YAPILIŞI

Narı katı meyve sıkacağında sıkın. Süzgeçten geçirip bir kaba alın. Üzerine taze sıkılmış portakal, greyfurt ve limon suyu ilave edip, servis yapın.
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