Karışık Meyveli Şerbet

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Çekirdekleri çıkarılmış kiraz, vişne, şeftali, dilimlenmiş kavun ve taze naneyi esmer şekerle birlikte önce blenderden, daha sonra süzgeçten geçirip sürahiye alın. İçine maden suyu ve taze zencefil ilave edip bütün malzemeyi karıştırın. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra bardaklara paylaştırıp soğuk olarak servis yapın.