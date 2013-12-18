Karışık Meyveli Şerbet

Sofra Tarifi
MALZEMELER
250 gram kiraz
250 gram vişne
2 adet şeftali
2 dilim kavun
3 çorba kaşığı esmer şeker
5-6 dal ince kıyılmış taze nane
1 su bardağı maden suyu
1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil
YAPILIŞI
Çekirdekleri çıkarılmış kiraz, vişne, şeftali, dilimlenmiş kavun ve taze naneyi esmer şekerle birlikte önce blenderden, daha sonra süzgeçten geçirip sürahiye alın. İçine maden suyu ve taze zencefil ilave edip bütün malzemeyi karıştırın. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra bardaklara paylaştırıp soğuk olarak servis yapın.