Karışık Şifa Çayı

Sofra Tarifi

Tüm bitkileri ve karanfili bir demliğe alıp, üzerine kaynar su ekleyin. Bitki çayınızı demlendirip, süzerek fincanlara boşaltın. İçine limon dilimleri atıp sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz çayınızın içine biraz bal koyup tatlandırabilir, bu şekilde daha sağlıklı ve lezzetli bir karışım elde edebilirsiniz.