DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Karışık Şifa Çayı

Karışık Şifa Çayı

Karışık Şifa Çayı
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 çorba kaşığı karışık bitki çayı (adaçayı, gül, papatya, hatmi çiçeği, sinirli ot, melisa, çıban-otu, zerdeçal, hibiskus)

2-3 adet karanfil

Yeterince su

Limon dilimleri

YAPILIŞI

Tüm bitkileri ve karanfili bir demliğe alıp, üzerine kaynar su ekleyin. Bitki çayınızı demlendirip, süzerek fincanlara boşaltın. İçine limon dilimleri atıp sıcak servis yapın.

PÜF NOKTASI

Dilerseniz çayınızın içine biraz bal koyup tatlandırabilir, bu şekilde daha sağlıklı ve lezzetli bir karışım elde edebilirsiniz.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN