Karışık Şifa Çayı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 çorba kaşığı karışık bitki çayı (adaçayı, gül, papatya, hatmi çiçeği, sinirli ot, melisa, çıban-otu, zerdeçal, hibiskus)
2-3 adet karanfil
Yeterince su
Limon dilimleri
YAPILIŞI
Tüm bitkileri ve karanfili bir demliğe alıp, üzerine kaynar su ekleyin. Bitki çayınızı demlendirip, süzerek fincanlara boşaltın. İçine limon dilimleri atıp sıcak servis yapın.
PÜF NOKTASI
Dilerseniz çayınızın içine biraz bal koyup tatlandırabilir, bu şekilde daha sağlıklı ve lezzetli bir karışım elde edebilirsiniz.