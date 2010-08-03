DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Karışık Komposto

Karışık Komposto

Karışık Komposto
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 adet armut

2 adet yeşil elma

1 adet ayva

1 su bardağı toz şeker

2 litre su

3 adet çubuk tarçın

8-10 adet karanfil

2 adet kivi

2 adet portakal

Yarım nar

1 adet yıldız anason

2-3 dal taze nane

YAPILIŞI

Elma ve armudu kabuklarını soymadan ince dilimleyip, ayvayı kuşbaşı doğrayın. Su ve toz şekeri geniş bir tencereye alıp ocağa oturtun. İçine çubuk tarçın, karanfil ve ayvaları ilave edin. Ayvalar yarı yarıya yumuşayana kadar kaynatın. Sonra elma ve armutları ilave edin. Meyveler yumuşayınca ocaktan alın. Soyup arzunuza göre dilimlediğiniz kivi ve portakal dilimlerini, nar tanelerini ve yıldız anasonu tencereye ekleyin. Soğuduktan sonra nane yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN