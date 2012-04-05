DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Kavunda Punch

Kavunda Punch

Kavunda Punch
  • 2 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 adet kavun

2 adet şeftali

7-8 adet siyah üzüm

1 adet limonun suyu

1 çay bardağı ananas suyu

1 şişe sade gazoz

Süslemek için: 1 çorba kaşığı hindistan cevizi

YAPILIŞI

Kavunun üst kısmını kapak olacak şekilde kesip çekirdeklerini temizleyin. Bir kaşık yardımıyla içinin etli kısmını alın. Diğer tarafta kabuğu soyulmuş şeftali, siyah üzüm, limon suyu ve ananas suyunu blenderden geçirin. Gazoz ekleyip karıştırın. Pançı kavunun içine alıp 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Kavunun kenar kısmına hindistan cevizi serpip soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN