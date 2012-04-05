Kavunda Punch

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kavunun üst kısmını kapak olacak şekilde kesip çekirdeklerini temizleyin. Bir kaşık yardımıyla içinin etli kısmını alın. Diğer tarafta kabuğu soyulmuş şeftali, siyah üzüm, limon suyu ve ananas suyunu blenderden geçirin. Gazoz ekleyip karıştırın. Pançı kavunun içine alıp 1 saat kadar buzdolabında bekletin. Kavunun kenar kısmına hindistan cevizi serpip soğuk olarak servis yapın.