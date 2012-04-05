Kavunlu Serinlik

Sofra Tarifi
MALZEMELER
Yarım kavun
1 adet portakal
Yarım su bardağı toz şeker
Bir buçuk su bardağı ılık su
4 su bardağı limonata
Yeteri kadar buz
Limonata için: 4 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
4 adet limon
YAPILIŞI
Kavun ve portakalı soyup, dilimleyin. Kevgirden bastırarak geçirip, suyunu bir kapta toplayın. Üzerine tozşeker ve ılık su ekleyip, iyice karıştırın. Limonata için su ve toz şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve tozşekerli su karışımına ekleyin. Hazırladığınız limonatayı kavunlu portakallı suya ilave edip, buzdolabında 1 saat dinlendirin. Servisten önce kırılmış buzları bardaklara pay edin. Üzerine, kavunlu serinliği ekleyip servis yapın.