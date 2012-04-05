Kavunlu Serinlik

Sofra Tarifi

Yarım kavun 1 adet portakal Yarım su bardağı toz şeker Bir buçuk su bardağı ılık su 4 su bardağı limonata Yeteri kadar buz Limonata için: 4 su bardağı su 1 su bardağı toz şeker 4 adet limon

YAPILIŞI

Kavun ve portakalı soyup, dilimleyin. Kevgirden bastırarak geçirip, suyunu bir kapta toplayın. Üzerine tozşeker ve ılık su ekleyip, iyice karıştırın. Limonata için su ve toz şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve tozşekerli su karışımına ekleyin. Hazırladığınız limonatayı kavunlu portakallı suya ilave edip, buzdolabında 1 saat dinlendirin. Servisten önce kırılmış buzları bardaklara pay edin. Üzerine, kavunlu serinliği ekleyip servis yapın.