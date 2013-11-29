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Kayısılı Şeftali Şerbeti

Kayısılı Şeftali Şerbeti
  • 10 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Dünya Mutfağı
  • Şeker Bayramı, Kurban Bayramı
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kayısı

500 gram şeftali

16 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 adet limon

YAPILIŞI

KAYISI ve şeftalileri yıkayıp bütün olarak tencereye alın. Üzerine 10 su bardağı su ekleyip, 15 dakika kaynatın. Suyunu süzüp kenara ayırın. Meyvelerin üzerine 6 su bardağı su ve toz şeker ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Limon suyu ilave edip, karıştırın. Meyvelerin çekirdeklerini temizleyip püre haline getirin. Daha sonra kenara ayırdığınız su ve tenceredeki toz-şekerli su ile karıştırın. Soğutup, arzuya göre buzla birlikte servis yapın.
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