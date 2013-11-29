Kayısılı Şeftali Şerbeti

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kayısı
500 gram şeftali
16 su bardağı su
3 su bardağı toz şeker
1 adet limon
YAPILIŞI
KAYISI ve şeftalileri yıkayıp bütün olarak tencereye alın. Üzerine 10 su bardağı su ekleyip, 15 dakika kaynatın. Suyunu süzüp kenara ayırın. Meyvelerin üzerine 6 su bardağı su ve toz şeker ekleyip 10 dakika daha kaynatın. Limon suyu ilave edip, karıştırın. Meyvelerin çekirdeklerini temizleyip püre haline getirin. Daha sonra kenara ayırdığınız su ve tenceredeki toz-şekerli su ile karıştırın. Soğutup, arzuya göre buzla birlikte servis yapın.