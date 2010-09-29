DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Kivi Kompostosu

Kivi Kompostosu

Kivi Kompostosu
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet orta sertlikte kivi

5 su bardağı sıcak su

Çeyrek limonun suyu

Yarım elma

1 parça damla sakızı

3 kahve fincanı esmer şeker

1-2 dal nane

YAPILIŞI

Kivilerin kabuklarını temizleyip, dilimleyin. Suyu tencereye alıp, limon suyu ilave edin. Kivileri ekleyip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Yarım elma ve tülbente sarılmış damla sakızı ekleyip, 15-20 dakika daha kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın esmer şeker ve nane ilave edin. Ocaktan alıp, elma ve damla sakızını kompostonun içinden çıkarın. Soğuk olarak servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN