Kivi Kompostosu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
6 adet orta sertlikte kivi
5 su bardağı sıcak su
Çeyrek limonun suyu
Yarım elma
1 parça damla sakızı
3 kahve fincanı esmer şeker
1-2 dal nane
YAPILIŞI
Kivilerin kabuklarını temizleyip, dilimleyin. Suyu tencereye alıp, limon suyu ilave edin. Kivileri ekleyip, kısık ateşte pişmeye bırakın. Yarım elma ve tülbente sarılmış damla sakızı ekleyip, 15-20 dakika daha kısık ateşte pişirin. Ocaktan almaya yakın esmer şeker ve nane ilave edin. Ocaktan alıp, elma ve damla sakızını kompostonun içinden çıkarın. Soğuk olarak servis yapın.