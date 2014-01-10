Kivili Komposto

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Suyu, toz şeker ile bir tencereye alın ve ocağa oturtun. Elma, armut ve muzu soyup, küçük parçalar halinde kesin. Kararmamaları için üzerlerine limonun suyunu gezdirin. Portakalı da küçük küçük dilimleyin. Şekerli su kaynamaya başlayınca meyveleri suya atın ve 10 dakika kaynatın. Meyveler yumuşayınca ocağı kapatın. Hafif soğumaya başladıktan sonra kivileri soyup, dilimleyin ve diğerlerine ekleyin. Soğutup, servis yapın.