DETAYLI ARA
Sofra / Soslar ve İçecekler / Kivili Serinlik

Kivili Serinlik

Kivili Serinlik
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Doğum Günü, Yılbaşı, Ev Partisi, Kutlama
Sofra Tarifi

MALZEMELER

5 adet kivi

1 adet portakal

Yarım su bardağı toz şeker

Bir buçuk su bardağı ılık su

4 su bardağı limonata

Yarım limonun suyu

Yeteri kadar buz

Limonata için: 4 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

4 adet limon

YAPILIŞI

Limonata için su ve toz şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve toz şekerli su karışımına ekleyin. Kenara alın. Kivi ve portakalı soyup, dilimleyin. Kevgirden geçirip, suyunu tek kapta toplayın. Üzerine toz şeker, ılık su ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hazırlamış olduğunuz limonatayı ilave edip, 1 saat buzdolabında dinlendirin. Kırılmış buz parçalarını bardaklara paylaştırın. Üzerine kivili serinliği ekleyip servis yapın.
Bunları da Denemek İster misiniz?
Portakallı Limonata
Portakallı Limonata
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Vişneli Meyan Kökü Şerbeti
Lavantalı Kombu Çayı
Lavantalı Kombu Çayı
Ebruli Frappe
Ebruli Frappe
Kereviz Soslu Domates Suyu
Kereviz Soslu Domates Suyu
Meyveli Limonata
Meyveli Limonata
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Yeşil Zeytinli & Peynirli Dip Sos
Çilek Kompostosu
Çilek Kompostosu

Yemek Kategorileri

BİZE ULAŞIN