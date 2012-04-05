Kivili Serinlik

Sofra Tarifi

5 adet kivi 1 adet portakal Yarım su bardağı toz şeker Bir buçuk su bardağı ılık su 4 su bardağı limonata Yarım limonun suyu Yeteri kadar buz Limonata için: 4 su bardağı su 1 su bardağı toz şeker 4 adet limon

YAPILIŞI

Limonata için su ve toz şekeri kaynatıp, soğumaya bırakın. Limonların suyunu sıkıp, kevgirden geçirin ve toz şekerli su karışımına ekleyin. Kenara alın. Kivi ve portakalı soyup, dilimleyin. Kevgirden geçirip, suyunu tek kapta toplayın. Üzerine toz şeker, ılık su ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Hazırlamış olduğunuz limonatayı ilave edip, 1 saat buzdolabında dinlendirin. Kırılmış buz parçalarını bardaklara paylaştırın. Üzerine kivili serinliği ekleyip servis yapın.