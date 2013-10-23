Kızılcık Şurubu

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Kızılcıkları yıkayıp, tencereye alın. 1 su bardağı soğuk su ekleyip kaynatın. Soğuduktan sonra süzgeçten geçirip çekirdeklerini ayırın. Yeniden tencereye alıp, yarım su bardağı soğuk su ve toz şeker ilave edip kaynatın. Ocaktan almaya yakın limon suyu ekleyin. Kavanozlara koyup, kapağını sıkıca kapatın. Ters çevirip soğumaya bırakın. Şurup yapacağınız zaman, 1 su bardağı şurup için 1 çorba kaşığı kızılcığın üzerine arzuya göre sıcak veya soğuk su ekleyip karıştırın. Soğuk şerbet hazırladığınızda, buz ekleyip servis yapın.