Kuru Erik Hoşafı

tencereye 8 su bardağı su ve toz şeker koyup, kaynatın. İçine kuru siyah erik ve limon suyu ilave edin. 5 dakika daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tencerenin ağzını kapatın ve ılınması için 10-15 dakika bekletin. Soğuması için buzdolabına alın ve 1 saat bekletip servis yapın.

Kuru siyah eriği yıkadıktan sonra bir kaba alın. Üzerine 5 su bardağı su koyup, 2 saat bekletin ve süzün. Bir