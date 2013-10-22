Kuru Erik Hoşafı

Sofra Tarifi
MALZEMELER
2 su bardağı kuru siyah erik
13 su bardağı su
Bir buçuk su bardağı toz şeker
Yarım limonun suyu
YAPILIŞI
Kuru siyah eriği yıkadıktan sonra bir kaba alın. Üzerine 5 su bardağı su koyup, 2 saat bekletin ve süzün. Bir
tencereye 8 su bardağı su ve toz şeker koyup, kaynatın. İçine kuru siyah erik ve limon suyu ilave edin. 5 dakika daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tencerenin ağzını kapatın ve ılınması için 10-15 dakika bekletin. Soğuması için buzdolabına alın ve 1 saat bekletip servis yapın.