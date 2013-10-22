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Kuru Erik Hoşafı

Kuru Erik Hoşafı
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

2 su bardağı kuru siyah erik

13 su bardağı su

Bir buçuk su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Kuru siyah eriği yıkadıktan sonra bir kaba alın. Üzerine 5 su bardağı su koyup, 2 saat bekletin ve süzün. Bir
tencereye 8 su bardağı su ve toz şeker koyup, kaynatın. İçine kuru siyah erik ve limon suyu ilave edin. 5 dakika daha kaynadıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tencerenin ağzını kapatın ve ılınması için 10-15 dakika bekletin. Soğuması için buzdolabına alın ve 1 saat bekletip servis yapın.
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