Kuşburnu Şurubu

Sofra Tarifi

500 gram kurutulmuş kuşburnu Üç buçuk su bardağı toz şeker 2 adet çok küçük boy zencefil 15 adet karanfil 5 adet kakule 2 adet kabuk tarçın 10 adet badem 8 litre su

YAPILIŞI

Büyük bir tencereye kuşburnu, toz şeker, zencefil, karanfil, kakule, kabuk tarçın ve bademi alın. Üzerine suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın. 45- 50 dakika kaynattıktan sonra şurubu önce süzgeçten, daha sonra tülbentten süzün. Ağzı kapaklı sürahi veya cam şişelere doldurun. Dilediğiniz zaman servis yapın.