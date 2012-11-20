Kuşburnu Şurubu

Sofra Tarifi
MALZEMELER
500 gram kurutulmuş kuşburnu
Üç buçuk su bardağı toz şeker
2 adet çok küçük boy zencefil
15 adet karanfil
5 adet kakule
2 adet kabuk tarçın
10 adet badem
8 litre su
YAPILIŞI
Büyük bir tencereye kuşburnu, toz şeker, zencefil, karanfil, kakule, kabuk tarçın ve bademi alın. Üzerine suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın. 45- 50 dakika kaynattıktan sonra şurubu önce süzgeçten, daha sonra tülbentten süzün. Ağzı kapaklı sürahi veya cam şişelere doldurun. Dilediğiniz zaman servis yapın.
PÜF NOKTASI
Kuşburnu şurubunu ağzı kapalı olarak buzdolabında 5-6 gün saklayabilirsiniz