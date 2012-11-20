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Kuşburnu Şurubu

Kuşburnu Şurubu
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

500 gram kurutulmuş kuşburnu

Üç buçuk su bardağı toz şeker

2 adet çok küçük boy zencefil

15 adet karanfil

5 adet kakule

2 adet kabuk tarçın

10 adet badem

8 litre su

YAPILIŞI

Büyük bir tencereye kuşburnu, toz şeker, zencefil, karanfil, kakule, kabuk tarçın ve bademi alın. Üzerine suyu ilave edin ve kaynamaya bırakın. 45- 50 dakika kaynattıktan sonra şurubu önce süzgeçten, daha sonra tülbentten süzün. Ağzı kapaklı sürahi veya cam şişelere doldurun. Dilediğiniz zaman servis yapın.

PÜF NOKTASI

Kuşburnu şurubunu ağzı kapalı olarak buzdolabında 5-6 gün saklayabilirsiniz
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