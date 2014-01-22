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Sofra / Soslar ve İçecekler / Lassie Sweet

Lassie Sweet

Lassie Sweet
  • 1 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Ev Partisi
Sofra Tarifi

MALZEMELER

4 damla Coco şurubu

3 çorba kaşığı yoğurt

1 su bardağı vişne suyu

Yarım çay bardağı su

4 küp buz

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri 4 adet buzla birlikte blenderden geçirin. Süzerek bardağa alın. Soğuk olarak servis yapın.

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