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Limon Şerbeti

Limon Şerbeti
  • 12 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Yemek Daveti
Sofra Tarifi

MALZEMELER

İki buçuk litre su

3 su bardağı toz şeker

1 adet yumurtanın akı

7 adet limon

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri bir tencerede karıştırın. Yumurta akını kar haline gelinceye kadar çırpıp şekerli suya karıştırın ve tencereyi ocağa koyun. Şerbet kaynayınca altını kapatın. Yumurta akı nedeniyle üzerinde oluşan köpüğü delikli kepçe ile alın. Limonların suyunu sıkıp, ocaktan aldığınız tencereye ilave edin ve soğumaya bırakın. Daha sonra tülbentten geçirip buzdolabında soğutun ve servis yapın.

PÜF NOKTASI

Limon şerbetinin içine yumurta akı kattığınızda çok çabuk taşabilir. Bu nedenle yapımı sırasında başında durmak gerekir.
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