Limon Şerbeti

Sofra Tarifi

YAPILIŞI

Su ve toz şekeri bir tencerede karıştırın. Yumurta akını kar haline gelinceye kadar çırpıp şekerli suya karıştırın ve tencereyi ocağa koyun. Şerbet kaynayınca altını kapatın. Yumurta akı nedeniyle üzerinde oluşan köpüğü delikli kepçe ile alın. Limonların suyunu sıkıp, ocaktan aldığınız tencereye ilave edin ve soğumaya bırakın. Daha sonra tülbentten geçirip buzdolabında soğutun ve servis yapın.