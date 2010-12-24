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Sofra / Soslar ve İçecekler / C

C

C
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
Sofra Tarifi

MALZEMELER

6 adet limon

3 çorba kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı ılık su

Yeteri kadar soğuk su

l Limon dilimleri

YAPILIŞI

Toz şeker ve yarım su bardağı ılık suyu, toz şeker eriyene dek kaynatın ve soğumaya bırakın. Limonların kabuklarını rendeleyip, suyunu sıkın. Soğuyan toz şekerli suya ilave edin. Üzerine yeteri kadar soğuk su ekleyip, karıştırın. 1-2 gün buzdolabında dinlendirin. Tülbentten geçirip, soğuk olarak servis yapın.

Lime (misket limonu): Bol sulu ve ekşi olan lime, daire biçimli ve yeşil renklidir. Lime ile hazırlanan şurup, genellikle hamurişlerinde kullanılır
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