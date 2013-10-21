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Limonlu Vişne Suyu
Limonlu Vişne Suyu
4 Kişilik
Zorluk Derecesi:
Orta
Sofra Dergisi
Sofra Tarifi
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
1 adet limonun suyu
1 su bardağı vişne suyu
YAPILIŞI
Toz şeker, su, limon suyu ve vişne suyunu derin bir kaba alın. İyice karıştırın. Şeker eriyince, soğuk olarak servis yapın.
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Kekler
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Çikolatalı ve Meyveli Tatlılar
Kahvaltılıklar ve Atıştırmalıklar
Et Yemekleri
Tavuk Yemekleri
Sebze Yemekleri
Çorbalar
Pilavlar
Mantı ve Makarnalar
Deniz Ürünleri
Zeytinyağlılar ve Mezeler
Salatalar
Soslar ve İçecekler
Sütlü Tatlılar
Şerbetli Tatlılar ve Helvalar
Tartlar ve Kişler
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