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Limonlu Vişne Suyu

Limonlu Vişne Suyu
  • 4 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Orta
Sofra Tarifi

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 adet limonun suyu

1 su bardağı vişne suyu

YAPILIŞI

Toz şeker, su, limon suyu ve vişne suyunu derin bir kaba alın. İyice karıştırın. Şeker eriyince, soğuk olarak servis yapın.
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